Botafogo vence Flu, entra no G4 e seca o Vasco para ir à semi do Carioca

Lá e cá. O Fluminense chegou ao empate aos 37 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de John Kennedy. Mas, três minutos depois, André fez pênalti em Marlon Freitas e foi expulso. O próprio volante bateu e fez.

Tempo fechou. Nos acréscimos, houve um empurra-empurra entre jogadores. Felipe Alves, goleiro do Flu, puxou Yarlen, que estava caído, para fora do gramado. Hugo, então, puxou o companheiro para dentro de campo novamente. A partir daí, uma confusão teve início. Ainda houve tempo para o Botafogo fazer o quarto, com Emerson Urso.

Lances importantes

0x1. Aos 2 minutos do 1º tempo, Raí avançou pela esquerda e cruzou para a área. Marlon Freitas dominou com a parte externa do pé esquerdo e bateu forte para abrir o placar.

Quase. Aos 7 minutos do 1º tempo, Lelê recebeu no meio da defesa do Botafogo, avançou, invadiu a área e bateu na saída de Gatito, mas a bola saiu à esquerda do gol.

0x2. Aos 13 minutos do 1º tempo, Renato Augusto foi desarmado no campo de ataque e Mateo Ponte saiu em velocidade. Ela cruzou para a entrada da área e Antônio Carlos tirou, mas Raí emendou e acertou o canto de Felipe Alves.