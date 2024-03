Dois homens são indiciados por homicídio de torcedor do Cruzeiro

Dois homens foram indiciados por homicídio pela Polícia Civil de MG devido à morte de um cruzeirense após briga entre as torcidas organizadas Galoucura e Máfia Azul, ontem (2), em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Os dois homens, ambos de 24 anos, foram enquadrados no crime de homicídio qualificado por motivo fútil, segundo a Polícia Civil. Eles foram presos em flagrante e estão sob custódia e à disposição da Justiça. O caso continua sob investigação.

Na tarde de ontem, um torcedor do Cruzeiro de 27 anos morreu após ser baleado no confronto entre a Galoucura e Máfia Azul, no bairro do Barreiro, de acordo com a Polícia Militar. Outros dois cruzeirenses também foram atingidos e ficaram feridos. Na ocorrência, além de efetuar as prisões, a PM apreendeu uma arma de fogo e um carro.