Atlético-MG domina Ipatinga, avança em 1º do grupo e pega o América na semi

O Atlético-MG passeou, venceu o Ipatinga por 3 a 0, na Arena MRV, e confirmou a classificação ao mata-mata do Campeonato Mineiro.

Rubens, Cadu e Battaglia fizeram os gols da vitória atleticana. O time da casa foi ao intervalo por 2 a 0, e deu números finais na segunda etapa.

O Galo confirmou a primeira colocação no Grupo B, com 14 pontos, terminando com a terceira melhor campanha geral. Já o Ipatinga estagnou nos sete pontos, ficou na lanterna do Grupo A e disputará a repescagem para tentar permanecer na elite mineira.