Cruzeiro bate Uberlândia, avança em 1º geral e leva vantagem ao mata-mata

O Cruzeiro conquistou uma importante vitória sobre o Uberlândia neste sábado, no Mineirão, por 2 a 0, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, graças aos gols de Jamerson, contra, que tentou interceptar, com um carrinho, o cruzamento rasteiro, mas acabou estufando as redes involuntariamente, e Rafael Elias, nos acréscimos da etapa complementar.

Com o resultado, o Cruzeiro foi a 19 pontos e avançou para as semifinais não só como líder do Grupo A do Campeonato Mineiro, mas também como dono da melhor campanha geral da primeira fase, o que lhe garante o direito de jogar pelo empate nesta reta decisiva do Estadual, além do mando de campo na partida de volta dos mata-matas.

Na semifinal, o Cruzeiro terá pela frente a Tombense, melhor segunda colocada do Campeonato Mineiro, com 16 pontos, e que, inclusive, terminou a primeira fase somando mais pontos que o Atlético-MG, com 14.