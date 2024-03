Corinthians encaminha rescisão, e Rojas não atua mais pelo clube

O motivo da crise entre as partes é o atraso no pagamento de direitos de imagem ainda na antiga gestão, no valor de cerca de R$ 5 milhões. O jogador chegou a fazer um acordo com a nova diretoria, mas a questão voltou a pesar.

Rojas deixa o Corinthians após 30 jogos, três assistências e nenhum gol marcado. Vindo do Racing, o meia foi contratado como grande reforço de 2023 e recebeu a camisa 10, mas acumulou atuações apagadas em campo e não correspondeu às expectativas sobre ele.

Complicações com o paraguaio

Rojas, do Corinthians, durante jogo contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista Imagem: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF

Rojas quase foi à Fifa no final do ano passado para cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 5 milhões do Corinthians. O valor diz respeito a direitos de imagem atrasados durante a última gestão, e o jogador teve seu futuro no time em xeque.

A atual diretoria do clube fez um acordo para pagar a quantia de forma parcelada. A questão parecia resolvida, e o clube acreditava em um "novo Rojas" após ter atuações apagadas no ano passado.