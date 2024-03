Pato relembra cavadinha em eliminação do Corinthians e cutuca Tite: 'Errou'

Por fim, o atacante deu uma cutucada em Tite, atual técnico do Flamengo que comandava o alvinegro naquela ocasião.

O que Pato falou?

Ideia da cavadinha. "Eu treinei assim. Eu falava para o Cássio, para o Danilo [Fernandes] e para o Walter que eu bateria assim. Todos os pênaltis que bati no treinamento [deram certo]. Falei: 'vou bater assim porque o Dida é grande, ele vai se esticar e a bola vai passar'. Eu não queria que chegasse aos pênaltis."

Erro fatal. "Na hora que pego a bola, penso: 'vou fazer do jeito que treinei, se eu trocar pode dar ruim'. Na hora que vou cavar, eu erro a força e a bola sai fraca. Ele [Dida] foi para o lado, mas dava tempo de voltar e minha cavada foi errada. Criou um mal-estar, foi muito ruim. Sei que teve revolta do torcedor. Mas o jogador nunca vai querendo errar. Naquela época, era o Grêmio, eu tinha jogado no Inter. Era uma baita oportunidade."

Reação. "Sei que minha decisão causou muita tristeza e revolta, mas quero falar de coração que não foi de sacanagem. Acaba a entrevista, eu poderia chegar na mídia e chorar e fazer um 'teatro', mas eu quis ser eu mesmo. Eu falei que treinei assim e isso soou mal."

Clima no vestiário. "Quando chego, está todo mundo triste, aí vou para o meu lado e começo a chorar. Não estava vendo a consequência do que estavam falando fora. Eu estava com o peso de ter errado e de ter perdido. Não teve nenhum movimento, ficou cada um nos seus grupos. Nunca aconteceu algo de alguém querer bater ou segurar. A única vez que quase apanhei foi no Inter, do Fernandão, que o Edinho segurou ele. Para mim, neste dia, não aconteceu nada deste nível. Se eles conversaram entre eles, cada um fala o que quer."