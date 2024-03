Por que Flamengo vê importância em ganhar a hoje 'esnobada' Taça Guanabara

Por que Taça Guanabara perdeu peso

Tradicional no Rio de Janeiro, a Taça Guanabara já foi motivo de celebrações com faixa no peito. Em anos anteriores, o Estadual era dividido em dois turnos — contava também com a Taça Rio — e os campeões garantiam vaga na decisão do Carioca.

Com o passar dos anos, porém, perdeu o glamour de outrora. Mudanças no regulamento do Carioca fizeram com que a Taça Guanabara já não tivesse mais o mesmo peso, e houve edições em que vencê-la dava apenas vantagem na semifinal do Estadual.

No formato atual, a Taça Guanabara é em pontos corridos, em turno de todos contra todos. A Taça Rio é disputada pelos times que ficarem da quinta à oitava colocação — ou seja, os que não foram às semifinais.

O campeão da Taça Guanabara tem benefícios na luta por vaga na final. O campeão e o vice jogam as semifinais do Carioca com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, e terão o direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.

