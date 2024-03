Como o Flamengo analisa o futuro de Gabigol

A diretoria do clube, apesar de sua posição no banco, não pensa em vender o jogador, nem em abrir mão dele neste momento. Faltam apenas dez meses para o final do acordo, o que torna qualquer lucro com sua saída reduzido ou bastante complicado.

Mais do que isso, a cúpula rubro-negra decidiu que a melhor política é esperar o desempenho de Gabigol durante a temporada de 2024 para tomar uma decisão. Lembremos que o atacante não foi bem em 2023, mas tinha um problema físico. E, anteriormente, tinha média alta de gol e participações decisivas em títulos.

Em 2024, está inteiro fisicamente, mas está na reserva por decisão de Tite. Pedro tem média de gols maior na temporada e se encaixa.

A partir do desempenho de Gabigol, aí os dirigentes do Flamengo vão analisar se retomam as negociações de renovação de contrato com o jogador. A primeira tentativa de acordo acabou sem sucesso após o clube rechaçar um pedido acima de R$ 50 milhões de luvas, a serem parcelados durante o contrato.

O colunista do UOL André Hernan informou que o jogador não pretende fazer nenhum movimento de saída neste estágio da temporada. A partir do meio do ano, Gabigol pode assinar um pré-contrato com outro clube.