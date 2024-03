Fla: Gabigol inicia mês-chave na reserva e à espera de julgamento

Enquanto isso, Gabi está visado pelo mercado. O jogador chama a atenção de outras equipes e o Corinthians foi um dos mais interessados durante essa janela.

O estafe do centroavante não acredita que o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) interfira na negociação. O empresário de Gabigol aguarda uma decisão do Flamengo para se movimentar.

Julgamento chegando

Gabi será julgado no dia 18 de março. A acusação afirma que o jogador tentou dificultar a realização do exame antidoping no Ninho em abril de 2023. O código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

O jogador deve participar do julgamento. A sessão será feita por videochamada na parte da tarde. Gabigol nega qualquer acusação.

