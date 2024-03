Dorival chama seis volantes e quer seleção diferente em relação a Diniz

Temos alguns jogadores com funções, temos Andreas, Paquetá. Os próprios volantes que falam segundo volantes, mas pra mim são meias, alguns de chegada, outros de criação. Estamos cientes de que é uma posição que tem faltado em muitos clubes. Por isso estamos readaptando volantes para funções de criação. Nessa própria situação, eu também coloco o Rodrygo como jogador que pode executar essa função. Por isso que nós, percebendo que temos alguns jogadores que são curingas, procurei um reforço no meio-campo para que estejamos mais protegidos em determinados momentos de uma partida. Dorival Júnior, técnico da seleção

O fator Paquetá

Diniz até queria contar com Paquetá, mas a seleção se precaveu quando veio a suspeita de envolvimento do jogador em apostas. Mas a investigação na Inglaterra não trouxe um desfecho condenatório.

Se tivesse permanecido na seleção, Diniz teria chamado Paquetá para os próximos jogos de março. A diferença é que o treinador o via não só como terceiro homem de meio-campo, mas como um segundo volante também.

Com Dorival, esse desenho do meio-campo passa pela necessidade de dar uma cara à seleção sem Neymar. O craque do Al Hilal foi o principal articulador do Brasil nos últimos anos, quando deixou de ser ponta-esquerda no PSG para virar um 10 mais centralizado.

E a prática?

Dorival não quis antecipar quais serão os 11 titulares do Brasil contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.