Enquanto seleção começa era Dorival, Beach Soccer usará sexta estrela

A seleção brasileira terá uma camisa com seis estrelas. No Beach Soccer. Enquanto Dorival Júnior inicia um ciclo no Brasil no futebol de campo — com a primeira convocação hoje —, os hexacampeões mundiais em Copas do Mundo organizadas pela Fifa já projetam quando vão usar a camisa do Brasil com a sexta estrela. Algo que o futebol de campo masculino persegue há 22 anos.

O que aconteceu

Será o primeiro modelo produzido pela CBF com seis estrelas. A entidade teve que "assumir" a modalidade quando a Fifa trouxe para si a organização dos torneios das seleções.

A seleção brasileira de Beach Soccer deve estrear a camisa com a sexta estrela na etapa final da Liga Sul-Americana, organizada pela Conmebol. A competição está prevista para abril e maio.