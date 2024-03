Não acabou: o que acusação e defesa de Daniel Alves vão alegar nos recursos

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas a decisão cabe recurso e terá — de ambos os lados.

Tanto acusação como defesa estão insatisfeitos com o resultado do julgamento. O prazo para ambas as partes entrarem com o pedido de recurso é 7 de março, e segundo apurou o UOL, elas farão.

O que dirá a acusação

A acusação pautará seu pedido de recurso na sentença de Daniel Alves, que coloca como verdade toda a versão da vítima, e ainda traz provas de que a mulher de 24 anos foi de fato violentada pelo jogador.