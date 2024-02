Daniel Alves é condenado por estupro; veja sentença na íntegra

"A Audiência de Barcelona condena o atleta Daniel Alves a quatro anos e seis meses de prisão por estupro. O Tribunal avaliou a indenização por danos depositada pelo réu desde a fase inicial de instrução [concedida como atenuante de pena]; o réu terá liberdade condicional por um período de cinco anos, que começam a contar uma vez que cumprida a pena de prisão.

O réu, ainda, está proibido de se aproximar da casa ou do local de trabalho da vítima, devendo manter uma distância de pelo menos 1 quilômetro. Ele não pode se comunicar com ela, por qualquer meio de comunicação, por nove anos e seis meses. Da mesma forma, é condenado à pena de inabilitação especial por serviço de emprego, cargo público, profissão ou comércio relacionado com menores por cinco anos, que também começam a contar a partir do cumprimento da pena de prisão.

Será transferida à vítima uma indenização de 150.000 euros [R$ 900 mil] por danos morais e lesões. O Tribunal considera provado que o condenado agarrou abruptamente a denunciante, jogou-a no chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a por via vaginal, apesar de a reclamante ter dito 'não'." E entende que isso preenche o tipo de ausência de consentimento, com uso de violência e com acesso carnal.

A resolução explica que para a existência de agressão sexual 'não é necessário que ocorram lesões físicas, nem que haja evidência de oposição heroica por parte da vítima para evitar relações sexuais'. E especifica que 'no presente caso, também encontramos lesões na vítima que tornam mais que evidente a existência de violência para forçá-la a ter relações sexuais, o que não foi negado pelo acusado'.

O Tribunal afirma na decisão que "o consentimento não só pode ser revogado a qualquer momento, mas também é necessário dar consentimento para cada uma das variedades sexuais dentro de um encontro sexual e não há evidências de que, pelo menos no que diz respeito à penetração vaginal, a denunciante deu o seu consentimento. E não só

isso, mas também que o réu submeteu a vontade da vítima com uso de violência."

A corte 'chegou à convicção dos fatos ao avaliar positivamente o depoimento da testemunha no ato do julgamento oral da vítima, juntamente com outras evidências que corroboram sua história.' Os magistrados consideram que, no essencial de seu depoimento, a vítima foi 'coerente e especialmente persistente, não apenas durante toda a instrução da causa, mas também no plenário. Não ficaram evidentes contradições relevantes em relação ao que ela havia declarado anteriormente durante a investigação'.