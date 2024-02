Daniel Alves: mulher 'não podia ouvir alguém falar português', diz médico

Psicólogas da defesa falam

Depois dos especialistas forenses, duas psicólogas contratadas pela defesa de Daniel Alves também prestaram depoimento. Elas fizerem um perfil psicológico do jogador a partir de uma entrevista com ele.

As psicólogas seguiram a linha da defesa, dizendo que Daniel Alves estava alterado pelo consumo de álcool quando chegou à Sutton na noite de 30 de dezembro de 2022. Elas afirmaram, contudo, que o perfil psicológico dele não mostra características compatíveis com alguém que possa praticar uma agressão sexual.

"Não encontramos nenhum fator com pessoa agressiva, nenhum desvio normativo. É muito pouco provável que uma pessoa com esse perfil possa fazer uma agressão", afirmaram as profissionais. A advogada da denunciante., Ester García, perguntou se elas acreditam que, naquela noite, Daniel Alves era capaz de distinguir o bem do mal; as psicólogas disseram que sim.