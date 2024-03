Ex-Palmeiras e Juve conta como 'fator Ronaldo' pesou em futuro na Europa

Ida e desenvolvimento na Europa: "Saí muito cedo do Brasil, ainda com 18 anos, e tive três anos na Juventus. Foi um período muito bom para mim, de muito aprendizado e muita evolução. E também sendo um defensor, a Itália é a maior escola da parte de defesa, da parte tática. Então, aprendi muito dessa parte de tática e de defesa com eles, o que é muito importante porque chegando na Espanha é uma coisa que soma bastante".

Sondagem da Itália: "Enquanto eu estive na Juventus, tive uma sondagem da seleção italiana na categoria de base. Com certeza é uma possibilidade, mas eu, sendo brasileiro de origem, nasci e cresci no Brasil, com certeza a minha prioridade seria defender a amarelinha. Com certeza é meu sonho e meu objetivo poder representar o nosso país no futebol".