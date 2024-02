Hernan: Fábio Santos se diz pai de Róger Guedes, que não se dava bem com VP

Hernán contou que Fábio Santos é muito próximo de Róger Guedes, com quem Vítor Pereira teve embates públicos. A proximidade é tamanha que o ex-lateral costuma chamar o atacante de "filho".

Fábio Santos e outros jogadores mais experientes do Corinthians pediam para Róger Guedes "segurar a onda" diante das "provocações" de Vítor Pereira, segundo Hernan. Ele lembrou que VP queria rejuvenescer o elenco do Timão e também teve atritos com atletas que estavam há muito tempo no clube.

Vítor Pereira teve uma passagem de altos e baixos pelo Corinthians — marcada por bons resultados e também por conflitos internos, declarações polêmicas e pelo "caso da sogra" na saída do clube.

O que disse André Hernan

O Vítor Pereira queria molecada, rejuvenescer o elenco, e o Duílio [Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians] era fechado com esses caras, os principais jogadores do elenco. E o time se classificando para a Libertadores, quase batendo campeão da Copa do Brasil, dentro de campo, tinha resultado. Fora de campo, havia vários focos de confusão.