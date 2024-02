G. Jesus conta gafe ao zoar colegas do Arsenal após Palmeiras x Corinthians

Ele foi zoar seus colegas corintianos no dia seguinte cantando vitória, e só ficou sabendo do empate após a reação deles — enquanto Gabriel Jesus é torcedor do Palmeiras, Martinelli e Magalhães torcem para o rival. O Corinthians marcou o segundo aos 54, em cobrança de falta de Rodrigo Garro, e frustrou a torcida palmeirense na Arena Barueri.

Você não sabe o que eu fiz. Estava vendo o resultado, 90 e pouco [minutos], 2 a 1 [para o Palmeiras]. Aqui era tarde, falei: 'Ah, vou dormir, ganhamos'. Cheguei lá [no treino] já zoando os caras. 'Toda vez a mesma coisa, Palmeiras ganhou do Corinthians, grandão'. Eles não entenderam muito bem, aí fui ver: 2 a 2. Gabriel Jesus, ao canal Cartoloucos, no YouTube