António x Mano: veja comparativo do Corinthians em 5 jogos com cada técnico

António Oliveira e Mano Menezes, atual e ex-técnicos do Corinthians Imagem: Montegem UOL/Jefferson Aguiar/Ag.EstadoGabriel Machado/AGIF

António utilizou mais jogadores do elenco, mas também teve peças novas, como Rodrigo Garro e Gustavo Henrique. Além da dupla, Matheus França e Pedro Henrique são outros reforços que só estiveram à disposição depois que Mano foi demitido. O ex-técnico chegou a usar 22 atletas diferentes, diante de 25 acionados por António.

Com a mesma base titular, o ataque do Corinthians deslanchou. O time, que só havia marcado três gols no início da temporada, balançou a rede 11 vezes nos últimos cinco jogos. Das 68 finalizações e 12 a gol com Mano; o número passou a ser de 83 chutes com António, sendo 36 com direção certa. O volume de jogo aumentou, apesar de o time ter uma média parecida de posse de bola: 54,4 antes, e 57,1 agora — de acordo com números do Footstats.

Mano Menezes, técnico do Corinthians, no jogo contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pelo Paulistão Imagem: Jhony Inácio/Agência Estado

A defesa também se ajustou. O Alvinegro foi vazado sete vezes sob o comando do ex-técnico, e levou quatro gols com o português, tendo passado ileso em dois jogos. Já o número de cartões aos jogadores permaneceu o mesmo, com 12 sob o comando de cada um, com a diferença que o próprio técnico português já foi amarelado duas vezes.

O recorte é pequeno, mas mostra como o rendimento do clube mudou em um intervalo curto de tempo. Após ficar na zona do rebaixamento do Paulistão, o Corinthians agora tenta se recuperar e salvar a campanha no Estadual com uma classificação ao mata-mata — que pode acabar hoje com uma vitória da Inter de Limeira contra o São Paulo.