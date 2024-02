James tem bons números em retorno de 24 minutos e anima o São Paulo

O gol do colombiano também teve participação, e ajuda, de Luciano. O camisa 10 fez fila na defesa e finalizou para a defesa parcial de Max Walef; James apareceu na segunda trave para tocar de cabeça para o gol vazio.

James ainda quase marcou um belo gol em chute de direita. A finalização contou como errada, mas passou com muito perigo ao lado da trave adversária.

O colombiano foi um dos poucos jogadores do Tricolor com zero perdas de posse de bola. Ferreira liderou a estatística com cinco, Lucas e Igor Vinícius tiveram quatro, enquanto Rato e Welington somaram três. Arboleda, Alisson, Pablo Maia, Calleri e Michel Araujo aparecem com uma.

James acertou 13 dos 15 passes que tentou em sua reestreia. Ele também foi o único são-paulino a computar um lançamento correto no jogo.

O que disse Carpini