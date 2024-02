Palmeiras joga o suficiente, bate a Portuguesa e assume a ponta do Paulista

Já classificado às quartas de final, o Palmeiras foi a 24 pontos e assumiu a liderança geral do Paulistão. De quebra, os comandados de Abel Ferreira garantiram o mando de campo nas quartas de final, já que não podem mais ser alcançados pela Ponte Preta, vice-líder do Grupo B com 16 pontos.

Classificação e jogos Paulista

A Portuguesa também luta por um lugar na segunda fase, mas sem se esquecer de olhar para baixo. A Lusa está com sete pontos e é a segunda colocada do Grupo A, o mesmo do Santos. O clube também tem apenas um ponto a mais que o Ituano, primeiro na zona de rebaixamento.

O Palmeiras tem um clássico com o São Paulo pela frente. As equipes se enfrentam no próximo domingo (3), às 20h (de Brasília), no MorumBis.

A Portuguesa volta a campo contra o Mirassol. Novamente no Canindé, a Lusa recebe a equipe do interior no próximo sábado (2), às 18h30.

Primeiro tempo com poucas chances

Propostas defensivas diferentes funcionaram no início do jogo. Enquanto o Palmeiras pressionava no campo de ataque e recuperava a bola rápido, a Lusa estava bem posicionada, com uma linha de cinco que se movimentava muito para evitar jogadas mais perigosas.