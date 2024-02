Casão: Vítor Pereira não tem moral para falar dos jogadores do Corinthians

O colunista Walter Casagrande criticou no UOL News Esporte o técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians, que chamou Fábio Santos de "covarde". Para Casão, VP não tem moral para falar de nenhum jogador do clube após o episódio da sogra e só rebateu as críticas de que não é um bom gestor depois que deixou o Brasil.

'Vítor Pereira não tem moral para falar de ninguém no Corinthians': "O cara mentiu para o Corinthians falando que a sogra estava mal, isso não pode ser esquecido. Moralmente, o Vítor Pereira não tem condição de falar nada de nenhum jogador do Corinthians, nada, ele não pode responder nada de ninguém, porque ele foi mentiroso. Um cara adulto mentiu descaradamente, vergonhosamente, foi desmentido em uma semana, foi uma das coisas mais feias que eu vi um treinador de futebol fazer publicamente na minha vida, uma das mais feias que eu já vi. Então, ele tem que ficar quieto".

'Quando ele estava no Brasil, não chamou ninguém de covarde': "O Fábio Santos foi um grande jogador, fez história no Corinthians e nunca teve histórico de criar problemas com ninguém. O Fábio não tem histórico de ser traíra, de derrubar treinador, de fazer panelinha ou fofoca por trás para criar um clima ruim. O Fábio não tem esse histórico. Então, chamar o cara de covarde lá de Portugal, sei lá onde ele está, eu acho bem complicado. Os caras falaram que ele não era de grupo, ele estava aqui. Ele estava no Flamengo e os caras falavam aqui nas entrevistas, mas ele não chamou ninguém de covarde. Em nenhum momento ele chamou alguém de covarde aqui. Depois que o cara mentiu, chamar o outro de covarde, ele tem que olhar no espelho e pensar melhor".