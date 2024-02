F. Santos diz que VP era horrível como gestor: 'Ouvia reclamação de todos'

O ex-Corinthians Fábio Santos detalhou a polêmica passagem de Vítor Pereira pelo Alvinegro. Segundo ele, o técnico —que deixou o clube no fim de 2022 — era "horrível como gestor" e alvo constante de reclamações do elenco.

Vítor Pereira era horrível como gestor, mas tinha um trabalho de campo muito bom. Ele não faz questão de ser gestor. Grande dificuldade é que ele falava uma coisa para jogador e outra para imprensa. Fábio Santos, no programa MunDu Meneses, da ESPN

O que mais ele disse

Reclamações do elenco: "Eu sempre procurei fazer essa gestão de dentro do clube, e o VP foi o cara que me deu mais trabalho, escutava [reclamação] do mais experiente e do cara da base. A comissão era bacana demais. Eu via alguém 'p....' da vida e os caras desabafavam comigo. Eu falei para o VP: 'Você me dá bastante trabalho'. Ele disse 'F***, pá'. Dava risada".