Quem foi bem e quem foi mal na vitória do Palmeiras contra o Mirassol

O Palmeiras venceu o Mirassol, de virada, por 3 a 1 no último sábado (24), e garantiu sua classificação para as quartas de final do Paulistão. O UOL elegeu um destaque positivo e um negativo do time no duelo disputado na Arena Barueri.

Quem foi bem

Aníbal Moreno: o argentino marcou o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, o primeiro da virada em Barueri. Preciso nos desarmes, também ajudou na armação das jogadas e apareceu com destaque no campo de ataque