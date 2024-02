Quem foi bem e quem foi mal na vitória do Flamengo sobre o Fluminense

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0, ontem (25), pelo Campeonato Carioca, e encaminhou a conquista da Taça Guanabara. O UOL elegeu um destaque positivo e um negativo do Mengão no duelo disputado no Maracanã.

Quem foi bem

Pedro: convivendo com vaias em alguns jogos, o atacante foi decisivo para abrir o placar, mostrando oportunismo. Ele também contribuiu com uma assistência de letra para o gol de Everton Cebolinha.