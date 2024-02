Quem foi bem e quem foi mal na derrota do Corinthians para a Ponte Preta

O Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0, ontem (25), e se complicou de vez na briga por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. O UOL elegeu um destaque positivo e um negativo do time no duelo disputado na Neo Química Arena.

Quem foi bem

Félix Torres: o zagueiro não só foi bem defensivamente, como também ajudou a equipe no ataque. O equatoriano levou perigo ao menos duas vezes pelo alto e auxiliou a criação das jogadas com passes verticais e que quebraram as linhas de marcação da Ponte Preta.