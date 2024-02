Ferj define tabela da rodada final do Carioca; veja quando Flamengo joga

A Ferj definiu como será disputada a última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo abre os trabalhos no sábado, enquanto Fluminense, Botafogo e Vasco encerram o primeiro turno do Campeonato Carioca no domingo.

O que aconteceu

O Fla pode ser campeão no sábado. O rubro-negro encara o Madureira às 16h (de Brasília), no Maracanã, e precisa só de um empate para levantar a Taça Guanabara.