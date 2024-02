Tite comenta condenação de Dani Alves: 'Todo erro deve ser punido'

"Fora que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo. Agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce, essa também não conheço e não posso julgar. Tem que ter muito cuidado para jogar com as pessoas".

Outro episódio: "Vou dizer mais, não ao fato que agora foi julgado. Mas quando fui a uma entrevista coletiva que houve um fato com Neymar, foram 24 perguntas e tive que responder 18 a respeito de um suposto... e eu disse a mesma coisa: não tenho conhecimento aprofundado sobre isso. Mas quem erra deve ser punido. Foi assim que eu fui educado pelo seu Genor. Primeiro eu te ensino. Segundo: é punido para que aprenda".

A relação Tite x Dani Alves

Como técnico da seleção, Tite sempre foi um grande fã de Dani Alves. O jogador foi capitão da seleção na conquista da Copa América 2019, o único título do técnico com a Amarelinha. Tite, inclusive, tinha a camisa autografada de Dani na parede da sala na CBF, como símbolo da conquista.

Na Copa 2022, Tite convocou Dani Alves, apesar das contestações sobre o momento do jogador, que já estava atuando no Pumas-MEX. No Qatar, Tite disse que Dani Alves era uma figura que "transcende o futebol".