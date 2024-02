Motorista de ônibus do Fortaleza detalha ataque: 'impotência e revolta'

Ida para o hospital e jogador na UTI: "Procurei fazer meu trabalho normalmente. Conduzi até o primeiro hospital, que foi o São Marcos, que não pôde atender. Acho que não tinha emergência na hora. Então, a escolta nos conduziu até o Maria Lucinda. Lá teve um jogador que já entrou na UTI. O que levou a pedrada na cabeça, Escobar. O restante foi pro Hospital Português".

Estado dos jogadores: "Quando eu vi o Escobar descendo do carro, carregado por dois jogadores, ele vinha tremendo, o maxilar dele vinha tremendo muito, cheio de artefato, de vidro, cheio de pólvora... Muito grave. Eu achei que ele não fosse sair dali do hospital nem tão cedo".

Revolta do Fortaleza: "Todos revoltados. Todos falando que foi fulano, foi sicrano, foi torcida assim, não foi. Eu não posso me envolver, mas a revolta era muito grande dos jogadores. Disseram que não vinham mais a Recife, jogar, enquanto continuasse assim. E eu concordo com eles. Vai arriscar a vida? Tô ali trabalhando, vou arriscar minha vida?".

Medo de transportar times de futebol novamente: "Eu não vou arriscar minha vida mais, porque ali foi a mão de Deus que me tirou, porque já pensou se uma pedra daquela eu na, com um carro desse em cima de quarenta, cinquenta quilômetros (por hora), uma pedra me atinge? Será que eu conseguiria segurar o carro? [...] Eu sempre transporto o time do Santa Cruz e hoje (na última sexta, viagem de 135km de Recife a Caruaru) eu recusei. Hoje eu pedi pra não ir, foi outro colega nosso".

'Lembrar de tudo': "Quando você tá dirigindo ali, quando você vê aquela escolta na sua frente, você vai lembrar tudo. Vai relembrar tudo, e pense numa situação que eu não quero recordar. Prefiro esquecer".