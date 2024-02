Flamengo sobra, vence Flu "à moda Tite" e fica a um passo da Taça Guanabara

Sob forte calor, o Flamengo foi eficiente e venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (25), no Maracanã. O jogo foi válido pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. O triunfo teve a marca do treinador: solidez defensiva, rapidez no roubo de bola e velocidade nas saídas.

O Fla fica muito perto do título da Taça Guanabara. O Rubro-negro chega a 24 pontos na primeira posição e precisa só de um empate para ser campeão do primeiro turno. Caso seja derrotado, o Fluminense precisaria golear para tirar o saldo de nove gols de diferença e igualar a pontuação. O Nova Iguaçu tem os mesmos 21 pontos do Flu, mas quatro gols de saldo contra 9 do tricolor e 18 do rubro-negro.

A lei do ex trabalhou no clássico. Autor do gol do Fla, Pedro foi letal contra o ex-clube e vai ser pai de gêmeos. Ele comemorou com a bola dentro da camisa ao marcar o sétimo gol em jogos oficiais na temporada. Foi o primeiro dele em clássicos nesta temporada e, depois de ser vaiado na partida passada, saiu de campo aplaudido. Everton Cebolinha fez o segundo.