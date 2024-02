Como Michael Jordan ajuda Palmeiras de Abel a lidar com as críticas

Como dizia o Michael Jordan, 'foram os erros em sequência que eu cometi que me permitiu ser o jogador decisivo que sou'. Que falhou muito e feio. E quem não conseguir lidar com isso [as críticas] não vai conseguir jogar o futebol de alto nível.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Classificação e jogos Paulista

Weverton, diante do Mirassol, fez ao menos quatro defesas difíceis e não teve culpa no único gol dos rivais. O time do interior incomodou e fez o arqueiro trabalhar muito durante a partida.

Estou pelos meus jogadores em todos os momentos, não só quando tudo corre bem. Eu, por exemplo, gosto muito dos momentos em que tenho dificuldade, em que erro, sou ser humano e faço más escolhas

Abel aproveitou a pergunta para reforçar a pressão que existe sobre o time. O português chamou a responsabilidade para os erros da equipe.