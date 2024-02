Pablo Maia vai bem em empate do São Paulo, e zagueiro destoa; veja notas

O São Paulo empatou com o Guarani pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e o volante Pablo Maia foi eleito o melhor jogador da equipe de Thiago Carpini de acordo com as notas da plataforma Footstats — o jogador recebeu 6,7. O lateral Welington foi outro destaque, com 6,6.

Já o zagueiro Alan Franco destoou e levou nota 5,2, a pior do Tricolor.

Veja todas as notas

São Paulo

Rafael: 5,6

Igor Vinícius: 5,8

Ferraresi: 5,5

Alan Franco: 5,2

Welington: 6,6

Pablo Maia: 6,7

Alisson: 5,4

Michel Araújo: 5,8

Erick: 5,5

Ferreirinha: 5,5

Calleri: 6,1

(Bobadilla): 5,9

(Luciano): 5,5

(Lucas Moura): 5,4

(Rato): 5,3