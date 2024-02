Brasil vence a Itália e é hexa da Copa do Mundo de Futebol de Areia

O Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A seleção já havia conquistado o título em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017. A Rússia vem em seguida, com três troféus. Portugal tem dois e a França tem um. A Itália segue sem vencer.

A seleção fez uma campanha invicta no torneio. O time comandado por Marco Octavio venceu Omã, Portugal, México e Japão nesta edição do Mundial.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assistiu à decisão no Dubai Design District Stadium. Ele acompanhou a partida ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Como foi o jogo

Genovali abriu o placar para a Itália com pouco menos de três minutos jogo. O Brasil tentou responder na saída de bola, mas Bertacca salvou de cabeça em cima da linha. A seleção pressionou, mas Casapieri dificultava a vida. Eleito neste mês o melhor goleiro do mundo na modalidade, ele brilhou. Mas Rodrigo também mostrou o motivo de ser o melhor e empatou a partida a 22 segundos do fim do primeiro tempo.

O segundo tempo começou com ritmo mais lento. Só o Brasil tentava e levou perigo em duas cobranças de falta, ambas ambas defendidas por Casapieri. A Itália pouco produziu na frente.