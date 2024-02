Nem ex-Mirassol sabe explicar goleada de 6 a 2 aplicada contra o Palmeiras

"Banco do Palmeiras parecia clima de velório"

André Hernan, colunista do UOL, trabalhou na transmissão daquele jogo para uma emissora de TV e lembrou detalhes do que viu em campo.

"A cada gol do Mirassol, o banco do Palmeiras parecia um clima de velório. O pessoal se olhava e não sabia explicar o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que fazer, parecia um boxeador que perde por nocaute e fica na lona perdido", iniciou Hernan.

"Depois a torcida do Palmeiras fez protesto, gerou uma pressão. O vestiário lá de Mirassol na época era tipo uma casinha na altura do gramado, e a diretoria do Palmeiras pediu reforço policial. A torcida foi para a porta do estádio e tinham membros das organizadas na porta do vestiário. Eu lembro que o time demorou quase três horas para deixar o estádio e precisou sair escoltado", concluiu.

Apesar da dura derrota, o técnico Gilson Kleina foi mantido no cargo e o Palmeiras conseguiu retornar à elite do futebol brasileiro no final daquele ano.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.