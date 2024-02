Bastidores: por que Botafogo decidiu demitir o técnico Tiago Nunes?

O Botafogo decidiu demitir Tiago Nunes do cargo de técnico por uma mistura de falta de desempenho e resultados na reta final de 2023 e no início de 2024. Pesaram para a saída o início sem consistência no Carioca, a ausência na fase de grupos da Libertadores, sem a vaga direta via Brasileirão, e a perda do título do campeonato no ano passado.

Nos bastidores o trabalho de Tiago Nunes foi bem avaliado, mas os resultados não refletiam isso dentro de campo, motivo de frustração. Foram 15 jogos, com quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Diante da enorme pressão por resultados, a decisão tomada hoje (22) de manhã em reunião com a Eagle Holding (empresa do norte-americano John Textor) foi pela saída.

O aspecto emocional tem sido trabalhado no Botafogo, mas não foi fundamental para a decisão de demitir Tiago Nunes. O técnico chegou a dizer que "muitos jogadores pediram para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte", mas depois recuou. A relação entre elenco e comissão técnica era considerada boa.