Renato foi 'pedra no sapato' de Coudet, mas virou meme em último confronto

Para os colorados, a 'fuga' de Renato foi um prato cheio para memes que tomaram a internet.

URGENTE: Renato gaúcho foi encontrado, o treinador estava no bolso de EDUARDO COUDET!!! pic.twitter.com/iBRNmIQdv1 ? Guilherme Vermelho (@PedrohonestoD) October 8, 2023

Do segurança ao presidente, ninguém concordou com a decisão dele. Foi unilateral, do treinador. Ele tem um compromisso amanhã pela manhã, achamos que ele deveria estar aqui dando explicações, é uma decisão que ele tomou. Internamente, vamos avaliar isso Alberto Guerra, presidente do Grêmio, na ocasião

Histórico total

Ao todo, são sete confrontos entre Renato e Coudet, todos no clássico Gre-Nal. Portaluppi levou a melhor em quatro confrontos, Chacho em um e houve dois empates.