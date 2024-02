Reforço do Inter anulou CR7 e Tévez na Champions e ganhou apelido inusitado

O empate em 2 a 2 foi marcado por inúmeros desarmes de Fernando, que acabou aclamado pela mídia portuguesa recebendo o apelido de 'polvo'. A relação ocorreu porque era como se Fernando tivesse vários tentáculos, desarmando rivais ao longo do jogo. Até hoje ele é citado por meios locaisdesta forma.

Teve um jogo específico, contra o Manchester United, que tinha Tévez, Cristiano Ronaldo, Rooney. Eu roubei a bola várias vezes, ninguém passava por mim. Nós empatamos por 2 a 2. No outro dia, vi um jornal com a capa 'o Polvo do Porto'. Ficou. A torcida gostou e chamava também

Fernando

Polvo do Beira-Rio

Aquela Champions League acabou nas quartas para o Porto, eliminado após derrota no jogo de volta contra o Manchester. Mas não foi a única que o jogador teve oportunidade de disputar, seja pelo Porto, pelo Manchester City, o Galatasaray ou o Sevilla, clubes que defendeu em 17 anos de Europa.

A chegada ao Inter se dá após voltar ao Brasil para atuar no Vila Nova-GO, clube em que começou a carreira. Os gaúchos já tinham tentado a contratação dele no início do ano e acabaram conseguindo a liberação apenas agora.