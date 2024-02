Choro, riso e fuga da mídia: como vítima recebeu sentença de Daniel Alves

A estratégia de ficarem no escritório de Ester foi tomada em conjunto pela advogada e a cliente: a ideia era evitar que ela soubesse da sentença pelos meios de comunicação ou redes sociais.

A tática funcionou em partes. Tão logo a sentença foi ditada, repórteres e cinegrafistas de TVs foram para a porta do escritório da advogada. A vítima teve de esperar durante horas para deixar o local, e só conseguiu fazê-lo disfarçada e com ajuda de uma funcionária do escritório.

Era o fim de um dia que começou bem antes das 10h05 locais, com uma noite sem dormir e muita ansiedade. O fim de um caminho que começou no fim de 2022, quando a mulher então com 23 anos pensou que ninguém acreditaria nela.