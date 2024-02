Botafogo anuncia a demissão do técnico Tiago Nunes

Tiago Nunes chegou ao Glorioso na reta final do ano passado. Ele substituiu Lúcio Flávio no comando do time, mas não conseguiu recolocar a equipe na disputa pelo título do Brasileiro. Além disso, terminou fora da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

O Botafogo agradeceu a Tiago Nunes e sua comissão técnica pelos serviços prestados. "Apesar da dedicação e trabalho realizado no dia a dia, os resultados apresentados não foram esperados".

Fabio Mathias, auxiliar-técnico permanente, assume interinamente. Ele comanda o time na partida contra o Audax Rio, no Nilton Santos, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

O Botafogo vive fase complicada na temporada. Além do empate diante do Aurora, o time também está fora da zona de classificação à semifinal do Carioca até o momento.

Veja o comunicado do Botafogo na íntegra:

"O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo comandante para liderar a equipe nos desafios da temporada.