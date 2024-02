Botafogo perde pênalti, cede à pressão e empata com Aurora na Libertadores

O Botafogo se acertou depois de segurar a pressão. A equipe brasileira se achou em campo e passou a oferecer perigo: primeiro, encaixando bons contra-ataques - um deles resultando em um pênalti perdido por Tiquinho Soares, e depois, explorando um grande espaço na ponta esquerda. Mas foi de bola parada que veio o gol que abriu o placar.

Os donos da casa voltaram a crescer no jogo. Depois do gol, o Botafogo recuou e sofreu. O Aurora voltou a dominar as ações e criou perigo em alguns lances de bola parada, chegando a marcar um gol, que foi anulado por falta na jogada.

O Botafogo se esforçou apenas para segurar o resultado no segundo tempo, mas recuou demais. A maior parte da segunda etapa foi sem emoções, com o time brasileiro se defendendo bem. No fim, o Aurora cresceu, criou chances e marcou.

Lances importantes e gols

Para fora! Aos cinco minutos, Torrico tabelou com Serginho e cruzou rasteiro para a área. Reinoso chegou batendo de primeira e mandou por cima, com muito perigo.

Brilha, Akologo! Aos 20 minutos, após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti para o Botafogo. Tiquinho Soares bateu e Akologo saltou muito para fazer uma bela defesa.