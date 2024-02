Ex-Corinthians, Chrystian Barletta é anunciado como reforço do Sport

O Sport anunciou, na tarde desta quarta-feira, a chegada do atacante Chrystian Barletta, com vínculo até 2028. O jogador de 22 anos, que já trabalha no CT José de Andrade Médicis, teve uma passagem discreta pelo Corinthians e estava no Ceará.

Ele foi destaque do Paulistão de 2023 vestindo as cores do São Bernardo e acabou comprado pelo Corinthians. Após apenas cinco jogos em quatro meses, seguiu para o Ceará em julho de 2023. Pelo novo clube, atuou somente em 11 partidas e marcou três gols.