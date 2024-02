Título do Palmeiras ainda dói e Botafogo tem gente 'pedindo' para não jogar

Tiago Nunes não citou nomes, mas apresentou a situação: o elenco do Botafogo é relativamente pequeno e os jogadores envolvidos nas partidas se repetem muito. Com isso, a carga pelas derrotas recai sobre os mesmos ombros.

O quadro se apresenta às vésperas da estreia do Botafogo na Libertadores: o time enfrenta o Aurora, da Bolívia, quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em Cochabamba.

O técnico alvinegro disse ainda que não houve um pedido direto e formal, mas há um "código" com o qual a comunicação no vestiário acontece. E com esse "código" é possível perceber o desgaste mental desses jogadores em questão.

O que Tiago Nunes disse inicialmente

A gente tem uma memória emocional do ano passado. Quando sofre revés como esse, volta tudo à tona. Por mais que a gente tenha mudanças no elenco, o time titular é remanescente do ano passado. Vamos evoluir através da sequência de resultados positivos e também da chegada de jogadores para encorpar o grupo e não só o titular. Porque muitos jogadores estão pedindo para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. Você tem que ter mais jogadores de um nível compatível para manter o Botafogo competindo em alto nível.

A explicação posterior

Depois dessa resposta inicial sobre o cenário psicológico do time em jogos como o de ontem, Tiago Nunes foi perguntado se era isso mesmo que ele queria dizer. Se os jogadores tinham mesmo pedido para não jogar. A resposta veio com a explicação sobre os códigos.