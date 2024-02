Em Barueri, Palmeiras tem que queda de R$ 1,7 milhão no lucro no Dérbi

O clássico diante do Corinthians mostra como é prejudicial para as finanças do Palmeiras jogar na Arena Barueri. O time teve um lucro R$ 1,7 milhão menor no estádio em relação ao último jogo contra o rival no Allianz Parque. A casa alviverde está fechada para reforma do gramado sintético.

Em Barueri, o clássico teve até um bom público, de 29.647 torcedores. Isso gerou uma renda de bilheteria de R$ 1,557 milhão. Descontadas as despesas, sobrou de lucro R$ 1,055 milhão.

Em comparação, o Palmeiras obteve uma renda total de R$ 3,587 milhões no Dérbi do Brasileiro do ano passado, no Allianz. O público foi de 41.457 torcedores. Com isso, sua receita líquida foi de R$ 2,799 milhões. Ou seja, a perda foi de 62% do lucro.