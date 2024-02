Prass vê exagero em críticas a Weverton por desempenho em pênaltis

"Algumas vezes que o Palmeiras perdeu, o Weverton não pegou [pênalti], mas teve vezes que ele pegou. Não sou eu que vou dizer se ele é bom ou não. São os números. Mas os números com critério. E eu uso o Cássio para comparar porque ele é reconhecido como pegador de pênalti. Não quero defender ninguém. Quando o Weverton errar, eu vou falar. Isso é querer simplificar o que não é simples", completou.

Fernando Prass também comentou sobre o que ele entende ser necessário para que um goleiro tenha sucesso na hora das cobranças de pênaltis.

"Tem detalhes que dá para acertar. O que eu sempre achei: tem que ter um feeling bom e uma boa explosão. Não adianta sair no tempo certo e não ter força e velocidade. Não pode ter um ou outro. Só com a força, você chega depois da bola, só com a velocidade, você não chega no canto. Isso os goleiros de elite tem", disse.



