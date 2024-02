Andarilho, Diego Costa foi servente de pedreiro antes de liderar São Paulo

O início no esporte, então, parecia estar no Rio Grande do Sul — mais especificamente na Serra Gaúcha. Na época, o versátil jogador, que atuava tanto como zagueiro quanto como volante, foi observado por um olheiro e não pestanejou ao tentar a sorte em outra região do país.

A tentativa também não vingou, e Diego voltou desanimado para Campo Grande. Largar o futebol virou, então, uma opção ao então adolescente.

A última cartada, no entanto, mudou a vida do atleta: ele e seu padrasto encontraram uma oportunidade em Presidente Prudente, cidade no interior de São Paulo localizada a mais de 430 km da capital sul-mato-grossense.

O trabalho como servente de pedreiro virou solução para juntar dinheiro e reinvestir no sonho de ser jogador. O trabalho em obras acabou tornando-se o ponto de partida para uma trajetória vitoriosa nos campos.

Voltei para Campo Grande pensando em desistir. Não queria saber muito de futebol, estava chegando em uma idade [ruim]. Comecei a trabalhar com meu padrasto e apareceu mais uma oportunidade. Ele disse para eu tentar fazer essa viagem, que seria para o interior de São Paulo para alguns testes. Aí, a gente começou a trabalhar, eu trabalhava de ajudante de servente de pedreiro para conseguirmos o dinheiro das viagens. A gente conseguiu o dinheiro, fui fazer os testes e fui para o Grêmio Prudente Diego Costa, ao UOL

Gol contra Corinthians deslanchou carreira

Diego se destacou na equipe do interior paulista e, já observado por poderosos, foi integrado para participar da Copinha de 2015. Na fase de grupos, o Prudente ficou na vice-liderança e, pelo saldo de gols, superou campanhas de outros segundos colocados e avançou.