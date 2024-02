Pai conta como presidente do Corinthians ajudou família hostilizada em jogo

O presidente convidou a gente para ir lá [na Arena], Bia vai entrar com os jogadores. Vamos para São Paulo ficar no camarote. Bia está eufórica, está nas nuvens. Ela vai na Neo Química, está me pedindo faz tempo.

O que mais Rogério disse

Torcida mista na cativa: "Adquiri a cativa anteontem, era sócio do Botafogo-SP. Como ia levar a Bia no estádio, quis mudar por segurança. Somos corintianos. Comprei a cativa para ter segurança, mas quando comprei ninguém falou que não podia camisa de outro time, falaram que mudou esse ano. Em vários jogos que fui contra clubes grandes, tinha torcedor do Palmeiras e São Paulo misturado. Fui com a camisa, me revistaram, entrei normal. A gente chegou lá por volta das 19h40, pegamos lugar, andei por tudo e comprei comida para eles. Na cativa, sempre ficou torcida mista, nunca teve esse negócio [de não poder camisa de time grande]. Levei eles lá porque é o mais seguro, só família que vai. Aí acontece isso".

Início das hostilizações: "Os goleiros do Corinthians entraram a aquecer, Bia é muito fã do Cássio, começou a gritar que amava ele, uns torcedores em cima começaram a vaiar. Onde estávamos tinham vários com camisa do Corinthians, mas com blusa de frio. Quando saiu o 1º gol do Romero, meu sobrinho começou a rodar a camisa, Beatriz gritando. Os caras que estavam em cima começaram a hostilizar, xingar. Quando estavam falando que não tinha que estar lá, tudo bem, mas começaram com ofensas. Chamaram minha filha de galinha, xingar a Bia também, e foi generalizando".

Intervenção dos seguranças do clube: "Policiais vieram nos tirar. Perguntei se iam me retirar, estava quieto, tinham que tirar os marmanjos. Aí vieram os seguranças do Corinthians, foi quando subimos. Mesmo lá no camarote, estavam nos ofendendo com palavras pesadas".

Reação da filha: "Bia, tadinha, ficou famosa, é um amor de criança. Bia estava tremendo, fiquei preocupado, depois foi acalmando. É aquele ditado: 'Há males que vêm para o bem'. Fui conversando com ela, dizendo que estava segura e que era para torcer, aproveitar, era a primeira vez dela no estádio. E começou a torcer novamente, cada gol que saía gritava. Mesmo assim, pessoal embaixo xingando, uns imbecis".