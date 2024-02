Corinthians tem 'Dia D' com reforços por sonho de classificação no Paulista

O Corinthians está na lanterna do Grupo C e vê a classificação ainda como sonho distante. As duas vitórias seguidas afastaram a equipe da zona do rebaixamento, mas não mudaram a posição na chave.

O maior campeão paulista é o lanterna do grupo C com nove pontos. O líder Bragantino tem 14, seguido por Inter de Limeira, com 13 e um jogo a menos, e Mirassol, com 11 pontos. Os dois primeiros vão ao mata-mata.

Nesse cenário, o clube volta a ficar "no limite" contra o relógio. Foi assim há duas rodadas, quando o novo treinador precisava ser regularizado para comandar a equipe contra a Portuguesa. Na ocasião, o técnico português apareceu no BID faltando quatro segundos para o prazo se encerrar.

