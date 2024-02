Artilheiro do Carioca que faz gol até de calcanhar foi joia do Corinthians

O atacante Carlinhos vem se destacando pelo Nova Iguaçu, e é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. Ele já foi goleador na Copinha e era promessa da base do Corinthians, mas não vingou no clube do Parque São Jorge.

Em alta no Rio

O jogador de 27 anos anotou sete gols em sete jogos no Estadual. Contratado para esta temporada, ele rapidamente se tornou a grande referência ofensiva do time.

Ontem, o camisa 9 fez até de calcanhar no empate com o Boavista. Nesta edição do Carioca, ele também anotou gols característicos de centroavante, em arrancada e de cavadinha.