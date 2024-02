Matheuzinho aparece com camisa do Corinthians no site da CBF

O lateral direito Matheuzinho ainda não foi anunciado nem registrado no BID pelo Corinthians, mas aparece vestindo a camisa do clube do Parque São Jorge em sua foto no site da CBF.

O que aconteceu

Matheuzinho está prestes a ser anunciado pelo Alvinegro paulista. Ele está em São Paulo para fechar a negociação, que era esperada para ser concretizada ainda hoje.

Mesmo sem ter sido regularizado no BID, ele já veste a camisa do novo time no site oficial da CBF. No entanto, ainda consta que ele é do Flamengo na plataforma da entidade.