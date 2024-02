Igor Coronado chega ao Brasil para assinar com o Corinthians: 'É um sonho'

Com certeza, é um sonho. Qualquer jogador, ainda mais minha trajetória de morar fora do Brasil, voltando para um clube gigantesco como o Corinthians, é especial. Mas pés no chão, tenho que ir direto pro clube, acertar últimos detalhes, exames médicos. Muito ansioso, mas tem que ficar quietinho ainda.

Classificação e jogos Paulista

Coronado também pregou pés no chão e disse que vai direto para o clube fazer exames, mas desabafou que está ansioso. Apesar da precaução antes do anúncio oficial, o clube do Parque São Jorge já divulgou uma nota sobre o custo geral da operação e acabou "confirmando" a contratação.

Ele ainda afirmou que vai ser necessário um tempo para "estar 100%" fisicamente. O jogador não atua desde o final de dezembro do ano passado.

Claro [que foi fácil dizer 'sim' ao Corinthians], é um sonho de estar aqui. Bastaram poucas conversas. Quando apareceu o interesse, foi momento em que ainda não tinha opção de sair [do Al-Ittihad], mas as coisas foram andando, coração falou mais alto. Mas tenho que manter os pés no chão, ainda essa tarde vamos ter novidades, se deus Quiser. Igor Coronado, no desembarque no Brasil

O que mais Coronado disse

Situação física: "Não vou estar 100% ainda, porém é necessário pouco tempo de trabalho. Mas isso é algo que tenho que falar internamente com o clube para acertar detalhes. Pode ter certeza que vou dar o máximo para estar à disposição o mais rápido possível."