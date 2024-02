Atacante do Atlético de Madri diz que torce e sonha em jogar no Corinthians

Sou corintiano, gosto muito do Corinthians. Sempre que volto para o Brasil de férias, vou em algum jogo. É o clube do meu coração. Estive quase, mas um dia eu sonho, sim, em jogar no Corinthians. Samuel Lino, à TNT Sports

Negociação frustrada

Samuel Lino tinha um acordo verbal e esteve perto de assinar com o Corinthians antes de deixar o Brasil. Ele falou em dezembro do ano passado sobre a negociação, que ocorreu antes de ele assinar com o Gil Vicente, de Portugal.

No entanto, o atacante disse que foi "tratado super mal" e encerrou as tratativas. Segundo o jogador, ele e seu empresário se sentiram desrespeitados por uma pessoa não identificada do clube durante uma reunião.